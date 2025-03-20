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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع وقف النخيل الخيري

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بموط بالداخلة، أحد مشروعات وقف النخيل الخيري المتميزة، المقام على مساحة ٥ أفدنة بالتعاون بين المركز وإحدي الجمعيات الخيرية، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بمشروع الوقف الذي يضم ٥٠٠ نخلة منزرعة و١٦٠٠ فسيلة، بالإضافة إلى منطقة لتحويل مخلفات النخيل إلى سماد كومبوست. ووجّه بتعميم التجربة بكل القرى، وتسليم مفرمة مخلفات نخيل من الوحدة المحلية لخدمة أغراض المشروع.

وأكد المحافظ، أن مشروع وقف النخيل الخيري يعكس أهمية التكافل المجتمعي والاستثمار الأمثل في الموارد الزراعية، مشيرًا إلى أن التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا للمشروعات التنموية التي تجمع بين البعد الخيري والاستدامة الاقتصادية.

كما شدد على ضرورة تعميم التجربة في باقي قرى ومراكز المحافظة، لضمان توسيع رقعة زراعة النخيل وتعظيم الاستفادة من مخلفاته عبر توفير المعدات اللازمة، مثل مفرمات مخلفات النخيل التي تساعد في تحويلها إلى أسمدة عضوية، ما يحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا إيجابيًا.

وأشار المحافظ إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يأتي ضمن رؤية المحافظة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من النخيل كأحد المقومات الزراعية الرئيسية للوادي الجديد.

جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية
 

يأتي هذا المشروع في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الوقف الخيري كإحدى الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى توفير مصادر دخل مستدامة من خلال زراعة النخيل، واستغلال مخلفاته في إنتاج الأسمدة العضوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وتحرص المحافظة على توسيع نطاق المشروعات الخيرية والتنموية، خاصة تلك المرتبطة بالنخيل، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالوادي الجديد، كما يأتي المشروع في سياق تشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، لضمان استدامة التنمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الزراعية والبيئية بالمحافظة.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد وقف مشروع نخيل

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