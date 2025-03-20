كأس عاصمة مصر.. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كريم وليد وعلي معلول ومصطفى مخلوف ومحمد زعلوك وحسام عادل ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.