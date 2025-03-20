قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الشركات المصرية خيار أكثر كفاءة وأقل تكلفة للدول الإفريقية
+90.. إنبي يفوز على الأهلي في بطولة كأس عاصمة مصر بهدف نظيف
ترامب يعلن إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
مش شايفة حاجة تستدعي دا كله .. انتصار تعلق على خلافها مع شيماء سيف
قاضية أمريكية تمنع إدارة ترامب من ترحيل طالب مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج تاون
وزير الخارجية: تكلفة مشروع سد جوليوس نيريري تفوق ثلاثة مليارات دولار
مصطفى بكري يطالب الأعلى للإعلام بمنع المسلسلات المسيئة للقيم المجتمعية
الزمالك يدرس تأجيل حسم ملف المثلوثي حتى نهاية الموسم
مصطفى بكري: لا صحة لشائعات زيادة أسعار الكهرباء
كولر يؤجل موعد عودته للقاهرة بموافقة الأهلي
البامية بـ250 جنيهًا والليمون بـ95| .. شعبة الخضروات تكشف أسرار الارتفاع المفاجئ في الأسواق
حلم المونديال يقترب.. كم نقطة يحتاجها منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2026؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضية أمريكية تمنع إدارة ترامب من ترحيل طالب مؤيد للفلسطينيين في جامعة جورج تاون

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
ناصر السيد

أمرت قاضية فيدرالية يوم الخميس مسؤولي الهجرة بعدم ترحيل باحث من جامعة جورج تاون الأمريكية احتجزته الحكومة حتى تتاح للمحكمة فرصة إصدار حكمها.

أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا توليفر جايلز بولاية فرجينيا بعدم ترحيل بدر خان سوري "من الولايات المتحدة ما لم تصدر المحكمة أمرًا مخالفًا"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية. 
أُلقي القبض على سوري، وهو باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة جورج تاون ومواطن هندي، مساء الاثنين خارج منزله في فرجينيا من قبل ضباط عرّفوا عن أنفسهم بأنهم عملاء من وزارة الأمن الداخلي وأبلغوه بإلغاء تأشيرته، وفقًا لملف قانوني قدمه محامي سوري.

كتب حسن أحمد، محامي سوري المقيم في فرجينيا، في ملف قضائي أن سوري استُهدف بسبب "هوية زوجته كفلسطينية وحرية التعبير التي يحميها الدستور".

وذكرت ملف المحكمة أن سوري وزوجته، مافيزي صالح، "تعرضا للتشهير لفترة طويلة" ونشر منتقدون صورة صالح على الإنترنت، بالإضافة إلى معلومات تتضمن عملها السابق في قناة الجزيرة ومسقط رأسها في مدينة غزة، "دعمًا لعلاقاتها المزعومة مع حماس".

قبل اعتقاله، كان سوري وزوجته هدفاً لمجموعات يمينية في الحرم الجامعي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن والد صالح هو أحمد يوسف، المستشار السابق لحماس، بحسب الهاشمي.
 

قاضية أمريكية إدارة ترامب ترحيل طالب مؤيد للفلسطينيين جامعة جورج تاون بدر خان سوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

عيد الفطر

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

محمد سامي ومي عمر

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

وزير الكهرباء، ومحررة صدى البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد: لا زيادة في أسعار الكهرباء يونيو القادم

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: الدين هو العلم بينما التدين هو السلوك والعبادة

أدعية تمنع عنك الفقر

معنى دعاء «رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير».. وأفضل أدعية تمنع عنك الفقر

دعاء السجده

دعاء السجده.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك

بالصور

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. بالزبدة أو السمنة زى المحلات

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير

الكحك بطريقة المحلات.. اعرفي المقادير بالأكواب وأسرار العجينة اللذيذة

الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات

عيد الأم 2025 .. أفكار جديدة لأجمل الهدايا| رخيصة وغالية

هدايا عيد الام
هدايا عيد الام
هدايا عيد الام

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد