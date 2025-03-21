علي سمير: استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر غير مبرر



أكد علي سمير، الناقد الرياضي، أن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر في فترة التوقف الحالي ومباراتي إثيوبيا وسيراليون، غير مبرر تماما.



قال علي سمير في مقابلة مع الإعلامي ماركو مراد في برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»:" استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر غريب، عاشور أفضل لاعب في الدوري، ولا يجب استبعاد اللاعب على مصلحة منتخب مصر".

أضاف علي سمير:" مصلحة منتخب مصر فوق كل شيء، لو هناك مشكلة لدى لاعب، هذا دور المدير الفني أن يقوم سلوك هذا اللاعب".

شدد علي سمير:" إمام عاشور لاعب كبير جدا، واستبعاده غير مبرر".

أوضح علي سمير:" هناك أسباب لهذا الاستبعاد بعد ظهوره في أحد البرامج وقال أنه نيجيري".

أتم علي سمير:" لو هناك مباريات قوية أمام منتخب مصر، بالتأكيد سينضم إمام عاشور للمنتخب، لو هناك مباراة صعبة، سيسلط الضوء بشدة على استبعاد عاشور، لكن مباراة إثيوبيا سهلة لذا لم تحدث ضجة".

