90 % من قراراتي كانت خاطئة| إلهام عبد البديع تعترف بأصعب مراحل حياتها

علقت الفنانة إلهام عبد البديع على تأثير وفاة جدتها على اختياراتها في الحياة، موضحة أن قراراتها بعد رحيلها كانت في معظمها خاطئة، بنسبة تصل إلى 90%، مشيرة إلى أنها فقدت البوصلة التي كانت ترشدها إلى الطريق الصحيح.



وأكدت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها لم تسأل نفسها أبدًا ماذا كان سيكون رأي جدتها في قراراتها، لكنها تدرك الآن أنها لو كانت على قيد الحياة، ربما كانت ستطلب منها التريث وعدم التسرع في بعض الأمور.

العيش بمفردها



أما عن زواجها، فأوضحت إلهام عبد البديع أنها ارتبطت سريعًا لأنها لم تستطع تحمل فكرة العيش بمفردها، رغم أنها شخصية قوية بطبيعتها.



وأكدت أن هذا الأمر ليس سرًا، بل حقيقة تعلمها جيدًا، وهي الآن تحاول التكيف مع واقعها الجديد، والتعامل مع حياتها بشكل أكثر نضجًا.

