قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026
إسرائيل تشن غارات على ريف دمشق
الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة ولمن تخرج ومقدارها.. اعرف التفاصيل
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تبشرك بها واعتدال الطقس دليل قاطع عليها
رسمياً.. زيادة 250 جنيهًا على بطاقة التموين| بشرى سارة لـ10 ملايين أسرة بعد العيد
الجزائر تندد برفض فرنسا تسليمها وزيرا متهما بقضايا فساد
وزارة الاتصالات: تمديد مهلة سداد رسوم الأجهزة المحمولة المستوردة بعد عيد الفطر
6 ضحايا تحت الركام.. الصور الأولى لحادث انهيار منزل بأسيوط
نجم الزمالك السابق يسخر من خسارة الأهلي أمام إنبي
ترامب: تقدم إيجابي في مسار التسوية الأوكرانية
بسبب الجفاف.. المغرب يمنع نحر إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026
هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوسترات لفنانين تثير الجدل.. مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن ودينا مطلوبين للعدالة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لعدد من الفنانين في شوارع مصر تضمنت محمد عبد
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لعدد من الفنانين في شوارع مصر تضمنت محمد عبد
أوركيد سامي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لعدد من الفنانين في شوارع مصر تضمنت محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب ودينا وزياد ظاظا وسامي المغاوري بعبارة مكتوب عليها "مطلوب للعدالة" لتثير التساؤلات حول سببها.

وداعب الفنان أكرم حسني مصطفى غريب عبر حسابه على إنستجرام بنشر البوستر معلقا: "عملت إيه يا منيل". 

ونشر الفنان أمير كرارة صور محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، قائلا: انتو متخيلين يعني إيه الاتنين دول ممسوكين مع بعض.

في حين تساءل أوس أوس، عن سر بوستر محمد عبد الرحمن المطلوب للعدالة وانضم الفنان أشرف عبد الباقي وطه الدسوقي وعلي صبحي لقائمة المتساءلين.

وتفاعل عدد كبير من البلوجز والتيك توكرز عن سر هذه الحملة المنشرة في شوارع مصر، وأشارت التكهنات إلى عمل مرتقب يجمع كل هؤلاء النجوم بعد رمضان. 

اخبار الفن نجوم الفن مصطفى غريب عبد الرحمن توتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

محمد سامي ومي عمر

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

ترشيحاتنا

عيد الام

عيد الأم يتصدر الصفحة الرئيسية لـ جوجل

حفل تكريم نجوم الفن

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تكريم نجوم الفن والأمهات المثاليات بكنيسة المقطم.. صور

صورة ارشيفية

قرار جديد بإعادة تشكيل لجنة الدراما

بالصور

طريقة عمل الكحك بالملبن باحترافية

الكحك
الكحك
الكحك

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. بالزبدة أو السمنة زى المحلات

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير

الكحك بطريقة المحلات.. اعرفي المقادير بالأكواب وأسرار العجينة اللذيذة

الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد