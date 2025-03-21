بوسترات لفنانين تثير الجدل.. مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن ودينا مطلوبين للعدالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بوسترات لعدد من الفنانين في شوارع مصر تضمنت محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب ودينا وزياد ظاظا وسامي المغاوري بعبارة مكتوب عليها "مطلوب للعدالة" لتثير التساؤلات حول سببها.

وداعب الفنان أكرم حسني مصطفى غريب عبر حسابه على إنستجرام بنشر البوستر معلقا: "عملت إيه يا منيل".

ونشر الفنان أمير كرارة صور محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، قائلا: انتو متخيلين يعني إيه الاتنين دول ممسوكين مع بعض.

في حين تساءل أوس أوس، عن سر بوستر محمد عبد الرحمن المطلوب للعدالة وانضم الفنان أشرف عبد الباقي وطه الدسوقي وعلي صبحي لقائمة المتساءلين.

وتفاعل عدد كبير من البلوجز والتيك توكرز عن سر هذه الحملة المنشرة في شوارع مصر، وأشارت التكهنات إلى عمل مرتقب يجمع كل هؤلاء النجوم بعد رمضان.