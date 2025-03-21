محمد جمال: رحيل زيزو هيكون فشل لمجلس الزمالك

أكد محمد جمال لاعب نادي الزمالك السابق، أن والد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سبب تعطل تجديد عقد اللاعب مع النادي.



وقال جمال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" حمزة الجمل يجيد إدارة الإندية التي تمر بمراحل صعبة، وأهم مميزاته أنه يتعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل جيد".

وتابع:" تواجد حمزة الجمل، سيفرق مع إنبي في الفترة القادمة، وأهنئ مجلس الإدارة على التعاقد معه".

وأضاف:" خالد عبدالفتاح، وياسر إبراهيم قدما أداء متواضع، وأكرم توفيق المسئول عن هدف فوز إنبي، بسبب تواجده في هذا المكان، والتغطية بشكل سيئ، خاصة وأنه لاعب دولي".



وأكمل:" لا نستطيع أن نقارن علي معلول مع يحيى عطية الله، خاصة وأن معلول عند انضمامه احتاج موسم أو اثنين للتألق".



وأردف:" مشكلة زيزو، في الزمالك تتمثل في والده والذي يؤثر عليه بشكل كبير، ومن المفترض أن يعطي للنادي الذي ساهم في شهرته، والزمالك قادر على صناعة لاعب أخر أفضل من زيزو ولن يتوقف عليه".



وشدد:" رحيل زيزو مجانًا في نهاية الموسم، سيكون فشل لمجلس الإدارة، وهناك غضب في الجمعية العمومية من الإدارة بسبب عدم تنفيذ الوعود التي وعدوهم بها، بجانب فشل ملف فرق الصالات بعد خسارة العديد من البطولات في الفترة الماضية".