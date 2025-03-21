تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية بين منتخبي البرازيل وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية.

يلتقي الفريقان في مباراة حاسمة على أرضية ملعب ماني جارينشيا في العاصمة البرازيلية برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من التصفيات.

موعد مباراة البرازيل وكولومبيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين فجر يوم الجمعة، في تمام الساعة 2:45 صباحًا بتوقيت القاهرة، و3:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. وسيتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة SSC1 HD، حيث يسعى المنتخب البرازيلي إلى تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الجولات الأخيرة.

يدخل منتخب البرازيل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول التصفيات، خاصة بعد تعثره في المباريات الماضية، مما جعله بحاجة ماسة إلى استعادة توازنه والعودة للمنافسة بقوة. أما منتخب كولومبيا، فيطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، مستغلًا الحالة غير المستقرة لمنافسه، حيث يأمل في تعزيز فرصه في حجز مقعد مباشر في المونديال.

تقام المباراة على ملعب ماني جارينشيا في العاصمة برازيليا، وهو أحد الملاعب الكبرى في البرازيل، حيث من المتوقع أن يحظى المنتخب المضيف بدعم جماهيري كبير رغم التراجع الأخير في مستواه.

ومن المنتظر أن تكون المواجهة قوية ومليئة بالإثارة، نظرًا لأهمية النقاط لكلا المنتخبين في سباق التأهل إلى كأس العالم 2