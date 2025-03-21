عيد الأم يتصدر الصفحة الرئيسية لـ جوجل

احتفى موقع البحث الشهير "Google" على صدر صفحته الرئيسية اليوم الجمعة، الموافق 21 مارس 2025 بحلول ذكرى عيد الأم الذي ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، حيث تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة .



عيد الأم في مصر يُحتفل به في 21 مارس من كل عام، وهو مناسبة خاصة للاحتفاء بالأم وتكريمها على دورها العظيم في الحياة.

تعود فكرة هذا الاحتفال إلى الصحفي "مصطفى أمين" مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، الذي اقترح لأول مرة تخصيص يوم للأم في عام 1956. كان "مصطفى أمين" قد تأثر بقصة سيدة مصرية كان لها ابن تركها، فظلت تبحث عنه لسنوات عدة حتى وجدته.