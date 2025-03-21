إلهام عبد البديع تكشف حقيقة محاولة التخلص من حياتها

نفت الفنانة إلهام عبد البديع ما تم تداوله عن محاولتها الانتحار بسبب فقدان جدتها، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة.



وعن علاقتها بجدتها أوضحت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها كانت تمثل لها كل شيء في الحياة، حيث نشأت معها وقضت معظم سنوات طفولتها وشبابها بجانبها.



وأشارت إلى أن والديها منفصلان منذ أن كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، لكنها لم تشعر بفراغ كبير بفضل وجود جدتها، التي كانت الداعم الأكبر لها في مشوارها الفني، وشجعتها على تحقيق النجاح.



وكشفت إلهام أنها بعد وفاة جدتها مرت بمرحلة انهيار تام استمرت لعدة سنوات، مستغربة من قدرة البعض على تجاوز الأحزان سريعًا على عكس ذلك، شعرت وكأن حياتها توقفت لفترة طويلة، وكان من الصعب عليها التكيف مع غيابها لكنها الآن باتت تشعر بتحسن، رغم استمرارها في رؤيتها في الأحلام، مما يبعث في قلبها شيئًا من الطمأنينة.



وعلقت إلهام عبد البديع على تأثير وفاة جدتها على اختياراتها في الحياة، موضحة أن قراراتها بعد رحيلها كانت في معظمها خاطئة، بنسبة تصل إلى 90%.

زواجها



أما عن زواجها، فأوضحت إلهام أنها ارتبطت سريعًا لأنها لم تستطع تحمل فكرة العيش بمفردها، رغم أنها شخصية قوية بطبيعتها.



وأشارت إلى أن هذا الأمر ليس سرًا، بل حقيقة تعلمها جيدًا، وهي الآن تحاول التكيف مع واقعها الجديد، والتعامل مع حياتها بشكل أكثر نضجًا.

