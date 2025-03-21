ضرب وكفالة.. كواليس التحقيق مع مساعد الشيف الشربيني في خناقة الفيلا

استمعت النيابة العامة بالشيخ زايد لأقوال مساعد الشيف الشربيني في اتهامه بالتعدي بالضرب على مستأجرين فيلا الشيف بكومبوند في الشيخ زايد، ما أدى لإصابتهم بعدة إصابات.

وأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيل مساعد الشيف الشربيني بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه بعدما وجهت له تهمة الضرب.

وكانت أصدرت النيابة ٦ قرارات عاجلة في واقعة نزاع الشيف الشربيني مع آخرين على فيلا بكومبوند زايد ٢٠٠٠ واتهام المستأجر للشربيني بالتعدي عليه بالضرب.

وأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد بصرف مالكة الفيلا ومستأجرها والخفير من سراي النيابة.



كما كلفت ضابط بقسم الشرطة بالانتقال للفيلا محل النزاع وذلك لإجراء المعاينة

اللازمة عليها وبيان حدودها ومعالمها وواضع اليد عليها وبيان عما اذا كان قد جري ثمة تلفيات بمحتويات الفيلا من عدمه وفي الحالة الاولى تحديد قيمتها ان وجدت، وكذا بيان الجيران الملاصقين والجغرافيين لتلك الفيلا واجراء الرسم الكروكي لها وللعقارات المجاورة وكذا سؤال واضع اليد عليها عن مدة حيازته وسندها وارفاقه بالأوراق ان وجدت والانتقال لحائزي ومالكي العقارات المجاورة لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وعن الحائز الفعلي للفيلا محل النزاع قبل نشوبه وواضع اليد عليها بعد نشوبه وعما اذا كان أيا منهما له حيازة هادئة ومستقرة ومستمرة واعداد محضراً وافياً بما تقدم ويعرض علينا في حينه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، علاوة على تكليف أحد ضباط القسم بتفريغ محتوى الكاميرات الكاشفة للواقعة ان وجدت واعداد محضراً بذلك.

وقررت النيابة ايضا سؤال مدير امن المجمع السكني زايد" ۲۰۰۰ وسؤال أفراد الامن المعينين خدمة بمكان الواقعة.

وأخيرا قررت النيابة استدعاء الشيف الشربيني ومساعده لسؤالهما بشأن معلوماتهما حول الواقعة محل التحقيق.



وتصدر الشيف الشربيني التريند مرة جديدة بعد دخوله في نزاع جديد مع آخرين حول ملكية فيلا بمدينة زايد ٢٠٠٠ بالشيخ زايد، حيث تحقق النيابة العامة بالشيخ زايد في اتهامه ومساعده بالتعدي بالضرب على مستأجرين للفيلا.



وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس مدنيابة أول وثان الشيخ زايد أن بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من الشيف الشربيني بوجود مشاجرة داخل فيلته بكومبوند زايد ٢٠٠٠، انتقلت على الفور قوات الأمن وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الفيلا ظهرت أوراق ببيعها من الشيف الشربيني بموجب توكيل لطليقته الإعلامية مايا الشربيني منذ عام ٢٠٢٣ اثناء فترة زواجهما ثم حرر معها عقد باستئجارها منها لمدة ٢٠ عاما، وشرحت التحقيقات انه عقب الطلاق قامت مايا الشربيني ببيع الفيلا لسيدة أخرى وقامت تلك السيدة بتأجير الفيلا لشخص يدعى محمد. ح الذي فوجئ بالخفير المعين بالفيلا يخبره بحضور الشيف الشربيني ومساعده وبودي جارد يتشاجرون معه ويرغبون في اخراجه من الفيلا.

أضافت التحقيقات أن المستأجر توجه إلى الفيلا وفوجئ بتعدي الشربيني ومساعده والبودي جارد على الخفير واتهمهم في محضر الشرطة بالضرب ودخول الفيلا بدون حيازة.