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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام عبد البديع: إذا عاد بي الزمن كنت سأختار بقاء جدتي معي

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
أسامة علي

أكدت الفنانة إلهام عبد البديع أنها ما زالت تحاول الوقوف على قدميها من جديد بعد الأزمات التي مرت بها، مشيرة إلى أن فقدان جدتها كان من أصعب المحطات في حياتها.

وعند سؤالها عما كانت ستختاره لو عاد بها الزمن إلى الوراء، أجابت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،  قائلة: “كنت سأختار بقاء جدتي معي، حتى لو كان ذلك يعني عدم الزواج من الأساس”.

تمثل كل شى

 وأكدت إلهام عبد البديع أن جدتها كانت تمثل لها كل شيء في الحياة، ولا تزال تشعر بفراغ كبير بعد رحيلها.

 واختتمت إلهام عبد البديع حديثها بالدعاء لروح جدتها، معبرة عن مدى حبها وافتقادها لها.

إلهام عبد البديع الفنانة إلهام عبد البديع صدى البلد

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