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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة في كرداسة.. تفحم طفـ.ـلين إثر حريق شقة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهدت مدينة كرداسة مأساة راح ضحيتها طفلين شقيقين، حيث لقيا مصرعهما تفحما في حريق شقة.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في عقار بمدينة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلين وتم نقلهما الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

وتبين من التحريات ان العقار مكون من 3 طوابق شبت به النيران بالطابق الأخير، ونظرا لارتفاع السنة اللهب لم يتمكن أحد من إنقاذ الطفلين وعثر على جثتيهما متفحمين.

تحرر المحضر اللازم حول الواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق

كرداسة تفــحم طفلين حريق شقة حريق النجدة مدينة كرداسة

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