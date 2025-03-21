منافسة BMW X7.. موعد إطلاق سيارة آودي Q9 وسعرها

تواصل أودي العمل على تطوير طراز Q9 SUV الجديد، الذي يُعد أكبر وأفخم سيارات الشركة حتى الآن.

من المتوقع أن ينافس هذا الطراز سيارات فاخرة مثل بي إم دبليو X7 و مرسيدس بنز GLS و رانج روفر.

تستهدف الشركة من خلال السيارة أسواقًا رئيسية مثل الولايات المتحدة، الصين والإمارات العربية المتحدة، مع احتمالية إطلاقها في بريطانيا أيضًا.

المواصفات وتقليد الأصوات

يستند Q9 على منصة PPC (منصة الاحتراق المتميزة الجديدة) من مجموعة فولكس فاجن، ما يمنحها القدرة على دعم مجموعة واسعة من المحركات، تتراوح من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني إلى محرك V8.

من المتوقع أن يدمج المحرك V8 في نسخة SQ9 الرياضية، حيث ستتضمن سيارة هجينة من أجل تلبية معايير الانبعاثات العالمية.

كما سيتوفر Q9 بتصميم داخلي من ثلاثة صفوف من المقاعد لسبعة ركاب، مع وجود تصميم آخر مكون من ستة مقاعد مشابه لما هو موجود في بنتلي بينتايجا.

لقد خضعت السيارة أيضًا لتحديثات تصميمية شاملة مثل مصابيح LED النهارية الأرق و الشبكة الأمامية على شكل قرص العسل، بالإضافة إلى شريط الإضاءة الخلفي الممتد عبر عرض السيارة، مستوحى من أودي A6 الجديدة.

موعد الإطلاق والسعر

بعد العديد من التأخيرات في تطويرها، من المتوقع أن يتم الكشف عن Q9 في وقت لاحق من عام 2024، مع إمكانية وصولها إلى المملكة المتحدة في أوائل عام 2027.

من المتوقع أن يبدأ سعر Q9 من حوالي 100 ألف جنيه إسترليني

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أودي إعادة النظر في خططها المتعلقة بـ إطلاق آخر سياراتها ذات محركات الاحتراق الداخلي في العام المقبل، حيث تركز الشركة بشكل أكبر على التحول نحو السيارات الكهربائية.