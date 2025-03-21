إصابة جندي من جيش الاحتلال في نابلس



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة بإطلاق نار في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم بري على قطاع غزة، في عدد من مناطق القطاع في إطار هجوم الذي انتهك وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

اجتياح بري لقطاع غزة

وقال جيش الاحتلال إنه كثف غزوه البري، بإرسال قوات برية، تضم مزيجًا من المشاة والدبابات والمدفعية من اللواء 188، إلى بيت لاهيا والمناطق الساحلية في شمال غزة ورفح جنوبها، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العدوان على غزة حتى الإفراج عن الرهائنوزير الدفاع الإسرائيلي يعلن استمرار العدوان على غزة حتى الإفراج عن الرهائن



وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا دخوله أيضًا منطقة الشابورة في رفح، ما يعني وجود أربع وحدات عسكرية منفصلة على الأقل تعمل في جميع مناطق غزة الأربع في آن واحد.

الهجوم على حماس



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على تدمير مراكز قيادة حماس المُنشأة حديثًا ومهاجمة مقاتليها القلائل الذين يظهرون أو الذين تحددهم استخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام الغارات الجوية.