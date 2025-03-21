الحياة لها معنى.. سلمى أبو ضيف تهنئ كل الأمهات بمناسبة عيدهن

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صور لها أثناء حملها ومع والدتها بمناسبة عيد الأم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “الآن الحياة لها معنى..عيد أم سعيد لكل الأمهات التي أعرفها”.

معاناة سلمى أبو ضيف بعد ولادتها

وكانت قد وروت الفنانة سلمى أبو ضيف، في أول ظهور لها، بعد وضعها مولودتها صوفيا، معاناتها مع الرضاعة الطبيعية، من خلال حسابها على “إنستجرام”.

وكشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن الصعوبات التي واجهتها مع ابنتها صوفيا، بشأن الرضاعة الطبيعية، موضحة أنه لا تتوفر الكثير من المساعدات بخصوصها.