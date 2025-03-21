حريق بمطار هثيرو .. إلغاء رحلات مصر للطيران المغادرة اليوم إلى لندن

أعلنت مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة اليوم الموافق الجمعة 21 مارس من القاهرة إلي مطار هيثرو أرقام MS783 و MS777 و MS779 وكذلك رحلات العودة أرقام MS784 و MS778 و MS780.

جاء ذلك بالإشارة إلى التعليمات الواردة من مطار هيثرو بالمملكة المتحدة والتي أفادت بوجود حريق بالوحدة المسئولة عن تغذية المطار بالكهرباء الأمر الذي أدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بالمطار.

ناشدت مصر للطيران، عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1171 أو عبر الموقع الإلكتروني www.egyptair.com.