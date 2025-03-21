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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيين 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، استقرار لجنة اختيار القيادات على الدفعة الثانية من مساعدي أمناء الأمانات المركزية، وذلك بعد موافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب، والاطلاع على اللائحة الأساسية للحزب. وقد وافق الدكتور عاصم الجزار على اختيار 11 أمينًا مساعدًا في 4 أمانات مركزية، لاستكمال الهيكل التنظيمي للأمانات وبدء عملها مباشرة على الأرض.


تم اختيار كل من النائب أشرف أبو العلا، والنائب طارق السيد كأمين مساعدين في أمانة المجالس النيابية التي يشغل منصب أمينها النائب سليمان وهدان.
د.محمد علي يوسف، ومحمد فؤاد أبواليزيد، مصطفى متولي حسن، وأحمد محمد محمد زكي كأمناء مساعدين، ود. سارة السيد لاشين، وناجد سيد أحمد كأعضاء بهيئة مكتب أمانة المشروعات الصغيرة التي يشغل منصب أمينها  المهندس محمد أمين الدخميسي.

أحمد ضيف الله، ووليد السعدني، وفؤاد حسب الله كأمناء مساعدين في أمانة الفلاحين التي يترأسها ممدوح حمادة أمينًا عمار عبدالحميد حامد، وسعيد سليمان حسين أمينين مساعدين بأمانة القبائل والعائلات المصرية التي يترأسها النائب فايز أبو حرب أمينا .

وأشار القصير إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال باقي تشكيلات الأمانات المركزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحزب لتعزيز هيكلته التنظيمية، موضحا أنه سيتم نشر التشكيلات الجديدة وإعلانها بشكل متتابع فور الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بها، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات التنسيق والفعالية في العمل داخل الأمانات المختلفة.

السيد القصير حزب الجبهة الوطنية أمناء الأمانات المركزية أشرف أبو العلا طارق السيد

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