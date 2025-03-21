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10 ملايين صاروخ.. الداخلية تداهم ورش تصنيع الألعاب النارية قبل العيد
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

10 ملايين صاروخ.. الداخلية تداهم ورش تصنيع الألعاب النارية قبل العيد

الالعاب النارية
الالعاب النارية
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .

 أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن (الفيوم) عن تحقيق ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الفيوم ، لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهما (أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).


 

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة أبشواى ، وبحوزته (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).


 ونجحت الحملات فى ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة مركز شرطة الشواشنة.. وعُثر بحوزته على (قرابة 4 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).​

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

وزارة الداخلية الألعاب النارية الفيوم ورشة

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