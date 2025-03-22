منتخب مصر يهزم إثيوبيا بثنائية صلاح وزيزو في تصفيات المونديال

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه إثيوبيا، بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، نجم فريق ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وشهدت الدقائق الـ 30 الأولى حالة تخبط من منتخب مصر وغياب الخطورة على مرمى المنتخب الأثيوبي، قبل ان يتدارك الفراعنة الأمر.

وأجرى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، تغييرات جديدة على مراكز اللاعبين في تشكيل المنتخب؛ ليستوعب تواجد تريزيجيه بجانب مرموش وصلاح وزيزو في خط الهجوم.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

خاض منتخب مصر، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة -محمد عبد المنعم.

خط الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش.

الهجوم: أسامة فيصل.

ترتيب مجموعة مصر (المجموعة الأولى) بعد نتيجة مباراة المنتخب أمام إثيوبيا

1- مصر - 13 نقطة.

2- سيراليون- 8 نقاط.

3- بوركينا فاسو - 8 نقاط.

4- غينيا بيساو - 6 نقاط.

5- إثيوبيا - 3 نقاط.

6- سيراليون - نقطة.