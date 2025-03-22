منتخب مصر يحافظ على صدارة مجموعته بعد هزيمة إثيوبيا في تصفيات المونديال

واصل منتخب مصر عروضه القوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت الجمعة، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

افتتح النجم محمد صلاح التسجيل للفراعنة في الشوط الأول، قبل أن يعزز أحمد سيد زيزو التقدم بهدف ثانٍ، ليؤمن المنتخب المصري نقاط المباراة الثلاث.

وقدم المنتخب أداءً متوازنًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، حيث نجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، وخلق العديد من الفرص التي كادت تزيد من غلة الأهداف.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 13 نقطة، معززًا موقعه في صدارة المجموعة الأولى، ليقترب خطوة إضافية من التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

وفي المقابل، ظل منتخب إثيوبيا متعثرًا برصيد 3 نقاط فقط، ليبتعد عن المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره القوي في التصفيات، حيث ينتظره عدد من المواجهات الحاسمة في الجولات المقبلة؛ بهدف ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026 للمرة الثانية خلال آخر 3 نسخ.

وأشاد الجهاز الفني بأداء اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق سيعمل على تحسين بعض الجوانب الفنية والتكتيكية قبل اللقاءات القادمة لضمان استمرار النتائج الإيجابية.

ويعد هذا الفوز استمرارًا لسلسلة النتائج المميزة التي يحققها الفراعنة في التصفيات، مما يعكس جاهزية المنتخب تحت قيادة حسام حسن، الذي يسعى لإعادة منتخب مصر إلى المونديال بعد غياب عن نسخة 2022.