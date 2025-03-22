نصائح مهمة لقائدى السيارات على الطرق

وجهت وزارة الداخلية عدة نصائح لقائدى المركبات للقيادة أثناء الشبورة المائية وسقوط الأمطار .
نصائح القيادة اثناء سقوط الأمطار
- خفض سرعة السيارة إلى 30 كم / الساعة.
– إضاءة جميع أنوار السيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض.
– إستخدام أنوار الإنتظار أثناء الشبورة - إستخدام أنوار الشبورة.
– فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة.
– إستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة – إستخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى يشعر الغير بوجودك.
– الإلتزام بالحارة المرورية وتجنب تجاوز السيارات بأى حال من الأحوال.
– مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
– الإلتزام بتعليمات رجال المرور وعدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية واضحة حفاظاً على سلامتك ) .
وجاء ذلك حرصاً على سلامة قائدى المركبات على كافة الطرق يرجى إتباع الإجراءات الإحترازية أثناء الشبورة المائية.