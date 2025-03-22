كلب مسعور يعقر 7 أشخاص .. ويثير الذعر في شوارع منفلوط بأسيوط

أصيب 7 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت باصابات متفرقة إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بقرية العزية بمركز منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

ذعر في قرية العزية

وسادت حالة من الذعر بين الأهالي في قرية العزية بمركز منفلوط بعد الإصابات التي شهدتها بين أبنائها بسبب عقر كلب مسعور لـ 7 من أبناء القرية .

كلب مسعور يعقر 7 أشخاص

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من أهالي قرية العزية باصابة 7 أشخاص بعقر كلب مسعور بالقرية .

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إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.