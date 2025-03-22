صعود فارس دسوقي وندى عباس لنهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للإسكواش

تأهل فارس دسوقي وندى عباس لاعبا المنتخب الوطني للإسكواش لنصف نهائي بطولة ألمانيا الدولية والمقامة بمدينة هامبورج بألمانيا خلال الفترة من 19 وحتى 23 مارس الجاري والبالغ مجموع جوائزها 50 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وصعد فارس دسوقي نجم نادي سبورتنج لقبل النهائي بعد تفوقه على نظيره السويسري "يائنيك فيلهيلمي" بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-4، 11-4، 11-3"، في مباراة استمرت 28 دقيقة.

ومن المقرر، أن يلتقي فارس دسوقي في نصف النهائي مع السويسري "ديمتري شتاينمان" والذي تغلب في ربع النهائي على نظيره المصري علي أبو العينين بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 69 دقيقة.

وضمن إطار نفس البطولة، ودع محمد أبو الغار لاعب منتخبنا الوطني منافسات البطولة من ربع النهائي بعد خسارته أمام السويسري "نيكولاس موللر" بنتيجة 1-3 في مباراة امتدت 43 دقيقة.

وعلى صعيد منافسات السيدات، صعدت ندى عباس لاعبة نادي الجزيرة لقبل النهائي بعد فوزها على الويلزية تيسني ميرفي بنتيجة 3-0، عقب إصابة الأخيرة

وكانت نتائج الأشواط تشير إلى تقدم ندى عباس في الشوط الأول بنتيجة 6-5.

ومن المقرر، أن تلتقي لاعبة منتخبنا الوطني في قبل النهائي مع الأمريكية -من أصول مصرية- أماندا صبحي.

فيما ودعت أمينة الريحاني منافسات البطولة من دور الـ8 بعد خسارتها أمام الفرنسية "ميليسا ألافيس" بنتيجة 0-3، في مباراة استغرقت 28 دقيقة من اللعب.