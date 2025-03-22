قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن يطالب بدعم الجماهير قبل مباراة منتخب مصر وسيراليون
شريف النسيري: توجيهات الرئيس بشأن الإعلام والدراما تستهدف تعزيز الهوية الوطنية
مفاجأة من سامسونج ..تحديث One UI 7.0 سيشمل الهواتف الرائدة القديمة
عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو
واشنطن تمنح موافقة مبدئية على مقترح مصري لوقف إطلاق النار في غزة
صلاة الفجر في رمضان تغير حياتك للأفضل بـ5 أعمال قبلها.. فاغتنمها
ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام
إصابة 12شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إدفو - مرسى علم
دور صعب .. منة فضالي تكشف تفاصيل استعدادها لـ سيد الناس l خاص
وحدات مرورية في المولات لتجديد رخص القيادة.. اعرف أماكنها
مواعيد قطارات السكة الحديد قبلي وبحري اليوم السبت 22 مارس
صعود فارس دسوقي وندى عباس لنهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للإسكواش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صعود فارس دسوقي وندى عباس لنهائي بطولة ألمانيا المفتوحة للإسكواش

المنتخب الوطني للإسكواش
المنتخب الوطني للإسكواش
رباب الهواري

تأهل فارس دسوقي وندى عباس لاعبا المنتخب الوطني للإسكواش لنصف نهائي بطولة ألمانيا الدولية والمقامة بمدينة هامبورج بألمانيا خلال الفترة من 19 وحتى 23 مارس الجاري والبالغ مجموع جوائزها 50 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وصعد فارس دسوقي نجم نادي سبورتنج لقبل النهائي بعد تفوقه على نظيره السويسري "يائنيك فيلهيلمي" بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-4، 11-4، 11-3"، في مباراة استمرت 28 دقيقة.

ومن المقرر، أن يلتقي فارس دسوقي في نصف النهائي مع السويسري "ديمتري شتاينمان" والذي تغلب في ربع النهائي على نظيره المصري علي أبو العينين بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 69 دقيقة.

وضمن إطار نفس البطولة، ودع محمد أبو الغار لاعب منتخبنا الوطني منافسات البطولة من ربع النهائي بعد خسارته أمام السويسري "نيكولاس موللر" بنتيجة 1-3 في مباراة امتدت 43 دقيقة.

وعلى صعيد منافسات السيدات، صعدت ندى عباس لاعبة نادي الجزيرة لقبل النهائي بعد فوزها على الويلزية تيسني ميرفي بنتيجة 3-0، عقب إصابة الأخيرة

وكانت نتائج الأشواط تشير إلى تقدم ندى عباس في الشوط الأول بنتيجة 6-5.

ومن المقرر، أن تلتقي لاعبة منتخبنا الوطني في قبل النهائي مع الأمريكية -من أصول مصرية- أماندا صبحي.

فيما ودعت أمينة الريحاني منافسات البطولة من دور الـ8 بعد خسارتها أمام الفرنسية "ميليسا ألافيس" بنتيجة 0-3، في مباراة استغرقت 28 دقيقة من اللعب.

المنتخب الوطنى للإسكواش فارس دسوقي ندي عباس بطولة ألمانيا المفتوحة للإسكواش اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص رسميًا.. متى تبدأ وكم عدد أيامها؟

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

قطع الإنترنت ورفع الخدمة نهائيًا بعد العيد.. تحذير عاجل من WE لهؤلاء العملاء

حالة الطقس

عودة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

وداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة من البنك الأهلي وبنك مصر

عيد الفطر

مركز الفلك الدولي يصدم الملايين بشأن موعد عيد الفطر 2025.. ماذا حدث؟

الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

صور الوشق المصري.. معلومات عن الحيوان المفترس الذي هاجم الجنود الإسرائيليين على الحدود

باق 10 أيام... تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق 10 أيام.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

حيوان الوشق

الوشق المصري .. حيوان مفترس يهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود | ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

سلاف فواخرجي

‫ كانو هيخطفوا اولادي … سلاف فواخرجي تحكي قصة خروجها من سوريا

أحمد سلامة وابنته

أحمد سلامة: بنتي مش قاصر ومسئولة عن نفسها والهجوم عليها مبالغ فيه

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

بالصور

كنز للقلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا
تأثيرات إيجابية على القلب والسكر والضغط..ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 تمرات يوميًا

أسرار المكرونة مثل المطاعم.. خطوات تحضيرها كالشيف في منزلك

أسرار المكرونة مثل المطاعم
أسرار المكرونة مثل المطاعم
أسرار المكرونة مثل المطاعم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 مارس 2025 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 22 مارس 2025.. ابقَ صادقًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

سلوي عثمان

عايدة رياض قدمت الدور ببراعة..سلوى عثمان تكشف سبب اعتذارها عن قلبي ومفتاحه l فيديو

علامات ليلة القدر

8 علامات .. هل كانت 21 رمضان ليلة القدر؟

سلاف فواخرجي

‫ كانو هيخطفوا اولادي … سلاف فواخرجي تحكي قصة خروجها من سوريا

هيفاء وهبي

اتمنعت من الغناء في مصر.. قصة إيقاف هيفاء وهبي بسبب شكوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد