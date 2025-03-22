تنفيذي الغربية يعتمد المخطط التفصيلي لطنطا: نحو تنمية حضرية متكاملة وخدمات متطورة

اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، المخطط التفصيلي لمدينة طنطا يهدف هذا المخطط إلى تنظيم التوسع العمراني، تحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات تلبي احتياجات المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الحياة.

المخطط التفصيلي طنطا

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المخطط الجديد سيسهم في تنظيم حركة البناء والتوسع العمراني، مما يضمن توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين. كما أشار إلى أن المخطط سيساعد في منع ظهور العشوائيات، من خلال الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، بما يحقق التنمية المستدامة للمدينة.

المخططات التفصيلية تلعب دورًا حيويًا في إحداث التنمية العمراني

وأضاف محافظ الغربية أن المخططات التفصيلية تلعب دورًا حيويًا في إحداث التنمية العمرانية والسكانية، حيث تضمن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية، وتحافظ على الرقعة الزراعية من التعديات، وتمنع ظهور المناطق العشوائية، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم اللواء أشرف الجندي بتأكيده على أن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة طنطا يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير مدن المحافظة، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة حضرية متطورة تلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.