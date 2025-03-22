مسؤولون أوروبيون: انهيار واسع في الثقة بين واشنطن وحلفائها بعد وصول ترامب للسلطة

قال مسؤولون أوروبيون مطلعون، لشبكة “بلومبرج”، اليوم السبت، إن هناك انهياراً واسعاً في الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين ، بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة.

وأوضح المسؤولون ، أن التحولات السياسية التي شهدتها الإدارة الأمريكية خلال فترة ترامب أدت إلى توترات غير مسبوقة في العلاقات عبر الأطلسي، حيث أظهرت العديد من الدول الأوروبية تراجعاً كبيراً في مستوى الثقة في سياسات واشنطن الخارجية.

وأشار المسؤولون، إلى أن وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى لم يعودوا قادرين على الاعتماد على السرية التامة في مناقشاتهم حول قضايا حساسة مثل الوضع في غزة وإسرائيل.

وقال المسؤولون، إن جلسات النقاش بين دول المجموعة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب تزايد القلق حيال تسريبات محتملة، مما يهدد الفاعلية والمرونة في معالجة الملفات الدولية الحساسة.

وفي نفس السياق، أكد المسؤولين الأوروبيين أن بعض الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بدأوا في مراجعة مواقفهم بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية مع واشنطن.