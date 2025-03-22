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دوري أبطال إفريقيا| فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية مباراة الأهلي والهلال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية مباراة الأهلي والهلال

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

أعلن النادي الأهلي فى بيان له عن فتح باب التسجيل أمام الصحفيين والمصورين، لتغطية مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: "تقرر فتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والمصورين، ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي والهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق الأول من أبريل المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بداية من اليوم السبت وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 25مارس الجاري، بموجب تفويض رسمي خاص بالمباراة من جهة العمل".

واختتم البيان: "سوف يتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين يوم السبت 29 مارس"

وتقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا، بسبب الأحداث في السودان، وبعد رفض ملعب شهداء بنينا في ليبيا لعدم توافر احتياجات التصوير لتقنية الفيديو.

الاهلي دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني الصحفيين

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