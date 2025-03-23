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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطفاء الأنوار من أجل الكوكب.. المتاحف تحتفل وتشارك في «ساعة الأرض» |صور

متاحف
متاحف
محمد الاسكندرانى

شاركت بعض المتاحف ، في احتفالية ساعة الأرض تحت شعار "معاً نحو أكبر ساعة للأرض" عبر إطفاء الإنارة الخارجية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة .


ساعة الأرض هي حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة يشجع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل وجميع المؤسسات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة ٨:٣٠ حتّى ٩:٣٠ وفقا لتوقيت الدولة المحليّ.

ساعة الأرض


من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطاعات المختلفة بالمجلس ستقوم بإطفاء الإضاءة غير الضرورية في ستة مواقع أثرية وثمانية متاحف على مستوى الجمهورية، ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً ولمدة ساعة.

وأوضح أنه سيتم إطفاء الإضاءة الخارجية لقلاع كل من صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، وقايتباي بالإسكندرية ورشيد، ومعبد الأقصر، ومنطقة الدير البحري الأثرية بالأقصر، وقبة الهواء بأسوان، بالإضافة إلى متاحف: المتحف المصري بالتحرير، ومتحف المركبات الملكية ببولاق بمحافظة القاهرة، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف الإسكندرية القومي بمحافظة الإسكندرية، ومتحف ملوي بمحافظة المنيا، ومتحف سوهاج القومي بمحافظة سوهاج، ومتحف الأقصر للفن المصري القديم بمحافظة الأقصر، ومتحف النوبة بمحافظة أسوان، ومتحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ومن الجدير بالذكر أن "ساعة الأرض" تعد أقدم وسيلة للتوعية البيئية وأهم مناسبة بيئية عالمية، حيث يحتفل بها العالم يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام، نظرًا لاقتراب هذا اليوم من موعد الاعتدال الربيعي، الذي يتساوى فيه طول الليل والنهار.

ساعة الأرض متاحف متحف مشاركة المتاحف فى ساعة الارض المتاحف وساعة الارض

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