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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزها القهوة.. 4 أطعمة غير متوقعة لصحة أمعائك

الامعاء
الامعاء
ريهام قدري

صحة أمعائك لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية والنفسية، لأنها تؤثر على صحتك العامة، إذ إن من أهم وظائفها تحليل الأطعمة التي تتناولها وامتصاص العناصر الغذائية التي تدعم وظائف جسمك.

في الآونة الأخيرة، أصبحت أهمية الأمعاء لصحتنا العامة موضوعًا لأبحاث متزايدة، حيث يؤكد الخبراء على أهمية صحة الأمعاء الجيدة لدعم وظائف كل عضو في أجسامنا.

وشاركت خبيرة التغذية ديبيشكا جاين،  على إنستجرام، أربعة أطعمة يجب تناولها لتحسين صحة أمعائك.

 وهناك العديد من الأطعمة الأخرى الفعّالة للغاية في تحسين صحة أمعائك، ولكن إليك بعض الخيارات السهلة والسريعة المتاحة في المنزل والتي يُمكن أن تُساعدك في تحسين صحة أمعائك.

4 أطعمة يمكنها شفاء أمعائك

إذا كنت تريد شفاء أمعائك وجعلها أكثر صحة، يجب عليك تناول الأطعمة الأربعة .

اللبن الرائب
 

 اللبن الرائب أو الزبادي ، يُنصح بتناولهما لأنهما غنيان ببكتيريا اللاكتوباسيلس، يُساعدان على تحسين صحة الأمعاء، وهما مصدرٌ للبروبيوتيك.

فإن العصيات اللبنية هي أعضاء في بكتيريا حمض اللاكتيك، وهي مجموعة محددة على نطاق واسع تتميز بتكوين حمض اللاكتيك كمنتج نهائي وحيد أو رئيسي لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

2. الدهون الجيدة


يُعدّ تناول الدهون الجيدة طريقةً أخرى لشفاء أمعائك، ووفقًا لأخصائية التغذية، يُمكن تناول المكسرات والبذور أو زيت الزيتون أيضًا. وقالت: "إنها في الواقع تُقوّي جدار الأمعاء وتُقلّل الالتهاب أيضًا".

3. الخضراوات 

الخضاروالنظام الغذائي الغني بالألياف
الطعام الثالث الذي اقترحته أخصائية التغذية هو الخضراوات واتباع نظام غذائي غني بالألياف. 

وحسب رأيها، الألياف هي أفضل صديق للأمعاء، وهي في الواقع تُغذي بكتيريا الأمعاء النافعة، مما يُحسّن صحة الأمعاء.

4. القهوة


كوب من القهوة السوداء يُعدّ من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تُدرجها في قائمتك إذا كنت تسعى إلى صحة أمعائك. 

تقول ديبشيخا: "القهوة السوداء غنية بالبوليفينولات التي تُحسّن صحة أمعائك وتُقوّيها أيضًا".

صحة أمعائك الأطعمة 4 أطعمة يمكنها شفاء أمعائك اللبن الرائب

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