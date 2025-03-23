لاعب منتخب سويسرا يتعرض لإصابة قوية قد تنهي موسمه

أعلن نادي لوزان سبورت السويسري، أن لاعبه ألفين سانشيز سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد إصابته بعد أقل من 30 دقيقة من بداية مشاركته الدولية.

ومن المرجح أن تمنع الإصابة طويلة الأمد لسانتشيز - البالغ من العمر 22 عامًا - انتقاله المتوقع إلى فريق كبير في فترة الانتقالات الصيفية.

وأصيب سانشيز في ركبته خلال تدخل في الوقت بدل الضائع من مباراة سويسرا الودية أمام أيرلندا الشمالية التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم الجمعة.

تفاصيل إصابة لاعب منتخب سويسرا

وأكد نادي لوزان السويسري إصابة نجمه الدولي بتمزق في الرباط الصليبي.

وحصل سانشيز على دعوته للانضمام إلى المنتخب السويسري في موسم استثنائي بعد أن شارك في جميع مباريات الدوري السويسري الممتاز الـ28 مع لوزان، وسجل 12 هدفًا.

كان اللاعب الفرنسي المولد ذو الأصول البرتغالية مرتبطا على نطاق واسع بالانتقال من سويسرا بعد الموسم.