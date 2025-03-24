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بعد عرض وتقابل حبيب 23.. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عرض وتقابل حبيب 23.. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري

وتقابل حبيب 23
وتقابل حبيب 23
شروق سلامة

عرضت اليوم الحلقة 23 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم، وشهدت الحلقة عددًا من الأحداث المهمة للغاية ومنها القبض على ياسمين عبد العزيز بتهمة السرقة.

وبعد الحلقة نشرت نيكول سابا مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها مداعبة الجمهور على طريقة رقية العسكري، وكتبت: "البسي له تايجر.. بيخاف منه".

شهدت الحلقة تسبب "نيكول سابا – رقية" في التوتر الشديد بين "كريم فهمي – فارس" وشقيقه "خالد سليم – يوسف" حين طلبت من يوسف الضغط على فارس لوقف المشروع الجديد الذي يعمل عليه فارس حتى يتعرض للشرط الجزائي الشخصي والذي يتخطى 150 مليون جنيه، وهو مبلغ أكبر من طاقته المالية؛ حتى يتسبب ذلك في ضربة قاصمة له، بعد مساعدته لـ"ليل" ضد الأسرة، وخاصة رقية.

تطلب رقية من فارس أن يكون معها ومع شقيقه ضد ليل وألا يكمل في طريقه؛ إلا أن فارس يرد عليها بأنه سيكمل في طريقه وبعد خروجه؛ تصر رقية على أن يكمل يوسف خطته من أجل ضرب فارس.

وتنتهي الحلقة بالقبض على ليل بتهمة سرقة خاتم ألماس من عملية نفذت لها أعمال خاصة، ويتجه الشك نحو رقية أو أحد أفراد الأسرة في تدبير المكيدة لها.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين وبسنت شوقي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

وتقابل حبيب 23 وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز

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