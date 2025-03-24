مسلسل لام شمسية يطلق حملة لحماية الأطفال والسيدات

يواصل مسلسل “لام شمسية” جذب انتباه المشاهدين، بطرحه قضايا اجتماعية جريئة تتناول تأثير العلاقات الزوجية غير الصحية على الأسرة، وتسليطه الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال، مع التركيز على أهمية التوعية لحماية الأطفال من الأذى النفسي والاجتماعي.

المسلسل لا يكتفي بعرض هذه القضايا فحسب؛ بل يطرحها بأسلوب درامي واقعي يحاكي تفاصيل الحياة اليومية، ما جعله محط اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل الجمهور مع الأحداث والرسائل التوعوية التي يقدمها.

وتدور قصة "لام شمسية"، حول "نيللي" التي تعمل مدرسة في مدرسة تديرها والدة وسام صديق زوجها طارق المقرب، والذي قام بلمس "يوسف" ابن زوجها "طارق" بطريقة غير مقبولة.

و سرعان ما تبلغ "طارق" بذلك؛ ليفقد أعصابه ويضربه ضربا مبرحا يؤدي إلى دخول "وسام" في حالة غيبوبة ويعرض "طارق" للسجن، لتنقلب بذلك حياة الجميع رأسا على عقب، وتدخل الأسرتين في صراع قانوني ونفسي.

وجرَّم القانون التحرش بكل صوره وأشكاله، ووضع عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيه.



حملة مجتمعية لدعم الأطفال والنساء



في خطوة تعكس التأثير الإيجابي للمسلسل، أطلق فريق العمل حملة مجتمعية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والقانوني لمن يحتاجه، عبر نشر أرقام الخطوط الساخنة للمساعدة، ومنها خط نجدة الطفل (16000) والخط الساخن لشكاوى المرأة (15115)، وهي خطوة لاقت إشادة واسعة من المتابعين والنشطاء الاجتماعيين.

نجوم العمل وصُنّاعه



يضم المسلسل مجموعة من الأسماء البارزة في الدراما، من بينهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، وثراء جبيل، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

يُعرض المسلسل في 15 حلقة فقط، في إطار تشويقي يجمع بين الدراما الاجتماعية والرسائل الهادفة، ما يجعله واحدًا من الأعمال التي أثارت الجدل والنقاش المجتمعي منذ بدء عرضه.