بعد الخسارة من بتروجيت.. الزمالك يستعد لملاقاة سيراميكا كليوباترا بكأس مصر

تلقى الزمالك هزيمة أمام بتروجيت بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

ليتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا الجونة وسموحة ومودرن سبورت.

في المقابل، عزز بتروجيت صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية.

بعد هذه الخسارة، يوجه الزمالك تركيزه إلى بطولة كأس مصر، حيث يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي. وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على سموحة بنتيجة 4-2، بينما تخطى سيراميكا كليوباترا فريق الجونة بنتيجة 3-1.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 28 مارس 2025، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت السعودية. وسيواجه الفائز من هذه المباراة الفريق المنتصر في مواجهة نصف النهائي الآخر بين بيراميدز والبنك الأهلي، في المباراة النهائية للبطولة