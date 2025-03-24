الحلقة الثامنة من ظلم المصطبة تكشف عن مؤامرة غامضة

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “ظلم المصطبة” تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث لجأ أسامة (ضياء عبد الخالق) إلى صديقه المقرّب حسن عبد الودود (إياد نصار)، مطالبًا إياه بتولي إدارة شركته أثناء فترة سفره، والتي كان من المفترض أن تمتد بين أسبوع إلى 10 أيام، وإلى جانب مسؤوليات العمل، كلفه أسامة أيضًا بالعناية بأسرته، بما في ذلك زوجته بثينة (آية الأبنودي) وابنته.

لكن الأحداث تأخذ منعطفًا صادمًا، حيث يختفي أسامة وزوجته وابنته بشكل مفاجئ، تاركين عبد الودود في مواجهة أزمة كبيرة، خاصة بعدما بدأ أصحاب الأموال في الشركة بمطالبته برد أموالهم، واتهامه باختلاس أموال العملاء.

ومع تزايد الضغوط، يجد نفسه في مأزق كبير، خصوصًا بعد أن يغلق أسامة هواتفه تمامًا، مما يضعه في دائرة الشكوك والخطر.

الهروب إلى القاهرة وتصاعد المواجهات



مع تصاعد التوتر، يضطر عبد الودود إلى جمع ما تبقى من الأموال والفرار من المنيا إلى القاهرة، مصطحبًا معه هند (ريهام عبد الغفور)، في محاولة للهروب من الأزمة.

وفي الوقت نفسه، يبدأ حمادة كشري (فتحي عبد الوهاب) في ملاحقتهما، لكنه يصل إلى المنيا بعد فوات الأوان، حيث يكون عبد الودود وهند قد اختفيا تمامًا عن الأنظار.

“ظلم المصطبة”.. دراما اجتماعية تناقش القهر في الأقاليم

يتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، ويتناول العادات والتقاليد الظالمة التي تُطبق في الأرياف بعيدًا عن القانون، حيث يستعرض قصصًا مليئة بالإثارة والتشويق حول الظلم الاجتماعي والصراعات القائمة على الأعراف القاسية.

أبطال وصُنّاع المسلسل



يشارك في بطولة العمل كل من إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، محمد علي رزق، وأحمد عزمي، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، محمد رجاء، وحاتم حافظ، وإخراج هاني خليفة.

مع تقدم الحلقات، ينتظر الجمهور مزيدًا من المفاجآت والأحداث المشوقة التي ستكشف أسرار الاختفاء الغامض وتداعياته على الشخصيات الرئيسية