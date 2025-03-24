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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، بأن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة ارتفعت إلى 51 شهيدًا منذ فجر اليوم، وسط تصعيد عسكري متواصل تشنه القوات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع.

ومنذ ساعات الفجر، قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، بينما فتحت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، قبل أن تنفذ الطائرات غارة جوية جديدة على المدينة، مخلفة المزيد من الضحايا.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات، ما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي جنوب قطاع غزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من 25 غارة خلال ساعات على مدينة خانيونس، استهدفت منازل وسيارات وخيامًا للنازحين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية متفاقمة، مع ارتفاع أعداد الضحايا يومًا بعد يوم واستمرار استهداف المناطق المدنية.
 

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