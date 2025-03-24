دعاء العشر الأواخر وليلة القدر.. 9 كلمات تدبر فرحتك في السماء فورا

دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر أهم وأكثر ما يبحث عنه الجميع، خاصة وأن من شأن دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر أن تغير حياتك تمامًا وتبدل حالك بمعجزة إلى أفضل مما تتمنى أو تحلم، حتى أنه يمكن وصف قوة دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر بأنها تجعل المسافة بين أحلامك المستحيلة وأمنياتك الصعبة وبين تحققها في الواقع نفس المسافة بين الكاف والنون في كن ، لذا ليس من العقل تفويت دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر بأي حال من الأحوال أو أي سبب من الأسباب، حيث يجمع بين بركات عدة تجعله دعاء المعجزات الذي لا يُرد، ومن ثم يمكنه تبديل شقائك نعيمًا ، لذا ينبغي اغتنام دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر والحرص عليه ، لعل به ينفرج الهم ويحلو العيش وتسكن قلوبنا السعادة والهناء.

دعاء العشر الأواخر وأدعية ليلة القدر

اللهم اجعلني من الذين تدبر فرحتهم في السماء الآن ، وأمانيهم أوشكت أن تكون.

اللهم لا تجعل العشر الأواخر من رمضان تمضي ، إلا وقد أعطيت كل منا مراده، ورويت قلوبنا بفيض كرمك، وحققت لنا ما كنا نظنه مستحيلا يا الله.

اللهم اجعل العشر الأواخر من رمضان لنا رحمة واستبشاراً وغفرانًا ، واجعل لنا فيه دعوة لا ترد ، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا إلى الجنة لا يسد.

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك وأنا أعلم يا الله أن بيدك كل شيء ، وأنت تقول كن فيكون فرج همي ويسر أمري وانصرني على من ظلمني .

اللهم اجعل لي نصيبًا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري.

اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعائه فأجبته.

اللهم اجعل لنا راحة بحجم الكون في قلوبنا.

اللهم إني استودعتك حياتي كلها خيرها وشرها، يا رب اجعل أيامي القادمة سعادة ورضا وتوفيق منك .

يا رب أخرجني من حولي إلى حولك ومن عزمي إلى عزمك، ومن ضعفي إلى قوتك، ومن انكساري إلى عزتك ، ومن ضيق اختياري إلى براح إرادتك .

اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه وتنفس الصبح بأمره اجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقًا وفرحًا وعافية .

اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك.

اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينًا إلى قضيته ، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلومًا إلا نصرته.

دعاء دعاء العشر الأواخر من رمضان

اللهم كما بلغتنا رمضان، نسألك يا الله أن تجعلنا ممن وفِّق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم ارزقنا خيرها، وعفوها، وكرمها، وفضلها، يا الله، يا الله، يا الله. ربي إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، اللهم ارحم تضرعنا بين يديك، وقوِّمنا إذا اعوججنا، وقوِّنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تُؤتي عبادك الصالحين. يا رب اجعلني أسعد خلقك وتولني فيمن توليت ، واجعلني من المقبولين . اللهم إني أسألك أن تستجيب دعوة في قلبي أنت أعلم بها مني. اللهم إنا نسألك البركة في صحتنا وعافيتنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وبيوتنا ونسألك البركة في أعمارنا في طاعتك ، ونسألك البركة في كل شيء ونسألك حسن الخاتمة. اللهم كما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، نجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين. اللهم لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، ويسر لي أمري بأحسن التياسير. اللهم أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ. رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ. اللهم لَا تَجْعَلْنِي غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَ اقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ. اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي بِبَرَكَاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبِيلِي إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَ لَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ . اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، وَ وَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

أدعية ليلة القدر

اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسَعة رزق فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلني في هذه الليلة ممَّن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبَّل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

اللهم لا تدع لنا يا ربنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قَبلته، ولا عاريًا إلا كسوته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا طالبًا إلا وفَّقته، ولا عاصيًا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا عدوًّا إلا أخذته، ولا عدوًّا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها رضًا ولنا فيها صلاحٌ إلا قضيتها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مجيب دعوة المضطرين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربنا ابتهال الخاضع المذنب الذليل.

اللهم ندعوك دُعاء من خضعت لك رقبته، وذلَّ لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء عمن ناداه.

يا ربنا اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأوردنا حوضه، واسْقِنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدًا.

اللهم كما آمنَّا به ولم نره فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.

اللهم اجْزِه عنا خير ما جزيت به نبيًّا عن قومه، ورسولًا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء ليلة القدر

يمكن القول أن دعاء ليلة القدر مكتوب ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».

ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة النساء.