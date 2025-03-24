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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد اتحاد الكرة على اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة .. خاص

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل الرد الرسمي الذي قدمه الاتحاد للجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية "ليس لها اختصاص بالنظر في هذه الأزمة".

رد اتحاد الكرة علي اللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة 

أفاد المصدر بأن اتحاد الكرة أكد في رده للجنة الأولمبية، أنه لم يتلق أي خطابات رسمية بشأن استقدام حكام أجانب للمباراة "في المدة القانونية"، مشيرًا إلى أن الخطاب الوحيد الذي تم تلقيه كان بتاريخ 9 مارس، وهو توقيت متأخر جدًا لترتيب استقدام حكام من الخارج.

موقف رابطة الأندية من أزمة مباراة القمة 

من جهتها، أكد مصدر في رابطة الأندية أن:

  • لم يتم استلام أي خطابات رسمية من الأهلي أو الزمالك بخصوص استقدام حكام أجانب.
  • ما جرى كان مجرد اتصالات شفهية بين رئيس الرابطة أحمد دياب ورؤساء الناديين.
  • تغيير الحكام ليس من اختصاص الرابطة، بل هو من صلاحيات اتحاد الكرة حصريًا.
  • الرابطة لم تتمكن من تغيير طاقم التحكيم بعد الاتفاق مع الجانب السعودي على إرسال حكام سعوديين.

القرار النهائي للمباراة

أعلنت رابطة الأندية بشكل رسمي:

احتساب المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0.

خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في نهاية الموسم.

 

وكان الأهلي قد قدم شكوى رسمية للجنة الأولمبية يوم السبت الماضي، متهمًا اتحاد الكرة ورابطة الأندية بـ"ارتكاب مخالفات صريحة للوائح" في إجراءات مباراة القمة التي كان مقررًا إقامتها الثلاثاء الماضي.

اتحاد الكرة رابطة الأندية المصرية الأهلي والزمالك اللجنة الأولمبية أزمة مباراة القمة

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