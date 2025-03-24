زعيم المعارضة الإسرائيلية: الكنيست يبدأ اليوم أكبر عملية سطو في التاريخ

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة الإسرائيلية، اليوم، بإطلاق أكبر عملية سطو في تاريخ الدولة، وذلك مع بدء مناقشة الميزانية الإسرائيلية في الكنيست.

وفي تصريح شديد اللهجة، وصف لابيد ما يُطرح على الطاولة بأنه ليس ميزانية، بل "سرقة"، قائلاً: "مليارات على مليارات تُنتزع من أموال الطبقة الوسطى، جنود الاحتياط، ودافعي الضرائب، وتُحوَّل إلى جيوب ساسة فاسدين، متهربين ومتقاعسين."

وأضاف لابيد أن ما يحدث اليوم في الكنيست هو بمثابة عملية نهب واسعة تهدف إلى خدمة مصالح السياسيين على حساب المواطنين العاديين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه الإسرائيليون تحديات اقتصادية كبيرة، مؤكداً على ضرورة إيقاف هذا المخطط الذي يضر بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي ويهدد العدالة الاجتماعية.