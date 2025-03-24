مين الصح بين المسلمين والمسيحيين؟ علي جمعة يرد على فتاة

وجهت إحدى الفتيات سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (المسلمين فاكرين إنهم صح والمسيحيين فاكرين إنهم صح، يبقى مين الصح؟

وأجاب علي جمعة، على السؤال، خلال برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين والدنيا"، أن الله تعالى قال (فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) منوها أن الصح والخطأ هي قناعات في الدنيا ثم بعد نذهب لله تعالى، فهو العليم بالسر وأخفى وعليم بكم المعلومات وعليم إذا كانت مخالف لعقيدتي ولا لا؟

وأشار إلى أن الله تعالى سيخبرنا بما كنا نختلف فيه ويبين لنا الصح من الخطأ، لكن شهوة المعرفة التي لدينا هي التي تسبب هذا السؤال، ولذلك على المسلم أن يبحث ويقتنع بدينه وليس مجرد التقليد، وعلماء المسلمين لديهم المؤلفات التي تجيب عن هذه الأسئلة، فمن يصيبه شئ من عدم القناعة عليه أن يقرأ ويفهم ويتعلم.

وأوضح أن أغلب البشر ليس لديهم هذه الشهوة ولا يريد أن يعرف من على الطريق الصحيح من عدمه ولا يبحث عن ذلك، والله تعالى سيأتي بهذا الصنف من الناس الذي ليس لديه القدرة على البحث والذي لم تصل إليه الرسل ويعفو عنهم، فأهل الفترة في الجنة.

أما من تعمد الأذى والضرر والفساد فسيحاسبه على ما فعله، فهذه المجازر في غزة وغيرها، خلفها ناس أشرار يفسدون في الأرض والله يكرههم، فالله سيخبرنا بكل هذا يوم القيامة.