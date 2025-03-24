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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يزيد في الصيام.. اعرف العلاج الطبي لجفاف الجلد

جفاف الجلد
جفاف الجلد
اسماء محمد

يعد جفاف الجلد من المشكلات الشائعة خلال شهر رمضان بسبب الصيام والعطش الشديد خاصة من لديهم قابلية أعلى للجفاف بسبب طبيعة الجلد أو مشكلة صحية.


ونرصد في هذا التقرير أشهر الطرق الفعالة لمكافحة جفاف الجلد إذا تم ممارستها بشكل منتظم وفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة  هارفارد.

طرق الوقاية من جفاف الجلد


احرص على الاستحمام مرة واحدة يوميًا لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق. 

إذا استحممتِ أكثر من ذلك، فقد تُزيلين طبقة البشرة الدهنية بشكل كبير وتتسببين في فقدان رطوبتها و استخدمي الماء الفاتر بدلًا من الساخن، لأنه يُزيل الزيوت الطبيعية.


قلّل من استخدام الصابون؛ وإذا لزم الأمر، اختاري مستحضرات مرطبة مثل دوف، وأولاي، وباسيس، أو جرّبي منظفات خالية من الصابون مثل سيتافيل، وأويلاتوم-إيه دي، وأكوانيل. تجنّبي صابون مزيل العرق، والصابون المعطر، والمنتجات الكحولية، التي قد تُزيل الزيوت الطبيعية من بشرتكِ.

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لتجنب إتلاف البشرة، تجنب استخدام إسفنجات الاستحمام، وفرش التقشير، ومناشف الوجه و إذا كنت لا ترغب في التخلي عنها تمامًا، فاحرص على استخدامها برفق.

 وللسبب نفسه، ربت على بشرتك برفق (لا تفركها) عند تجفيفها بالمنشفة.


ضعي مرطبًا فورًا بعد الاستحمام أو غسل يديكِ ويساعد ذلك على سد الفراغات بين خلايا بشرتكِ وحبس الرطوبة بينما لا تزال بشرتكِ رطبة.

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لتقليل الشعور الدهني الناتج عن الفازلين والكريمات السميكة، افركي كمية صغيرة منه في يديك ثم افركيها على المناطق المصابة حتى لا تشعري بأي دهنية في يديك أو المناطق المصابة.


لا تحكّ الجلد أبدًا، في أغلب الأحيان، يُمكنك استخدام مرطب لتخفيف الحكة كما يُمكنك استخدام كمادات باردة لتخفيف الحكة.


استخدمي المنظفات الخالية من العطور وتجنبي استخدام منعمات الأقمشة.


تجنب ارتداء الصوف والملابس المهيجة الأخرى بالقرب من بشرتك.

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