بدأت من الصفر.. أية سماحة تكشف أول أجر حصلت عليه من عملها الفني

أكدت الفنانة آية سماحة، أنها تتذكر جيدًا أول أجر حصلت عليه، موضحة أن أول أجر حصلت عليه من عملها الفني كان 350 جنيه، منوهة بأنها بدأت من الدرجة الصفر في المجال الفني، حيث كانت حريصة على التواجد في الكواليس ومراقبة تفاصيل التصوير.

وقالت أية سماحة، خلال لقاء لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أن أول تجربة لها لم تكن إعلانًا، بل فيديو كليب، وكانت حينها في سن 11 عامًا، مشيرة إلى أنها عملت كواحدة من المجاميع الإوركسترا وليس كموديل رئيسي في الإعلانات أو الفيديو كليب.

وتابعت الفنانة أية سماحة، أنه كنت بحب أشوف المغني بيغني إزاي، والمخرج بيشتغل إزاي، كنت عاوزة أفهم العالم ده".