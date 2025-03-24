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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة.. ويتسلم دعوة للمشاركة في قمة ويفز 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقى المهندس خالد عبدالعزيز، سي سوشما، القائم بأعمال السفارة الهندية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي.

وتم خلال اللقاء الإشارة إلى أهمية استكمال تفعيل اتفاق التعاون الإعلامي الذي تم توقيعه بين البلدين، خاصة في ظل التعاون المُثمر على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والارتقاء بعلاقات البلدين إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات كافة. 

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة الإعلامية بين مصر والهند، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.

وفي نهاية اللقاء سلمت سي سوشما، دعوة إلى المهندس خالد عبدالعزيز، لحضور أعمال القمة العالمية لصناعة الترفيه والمحتوى المرئي والمسموع - «ويفز 2025»، المزمع عقدها خلال شهر مايو القادم.

الاعلى للاعلام خالد عبدالعزيز المجلس الاعلى

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رئيس الأعلى للإعلام يلتقي القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة.. ويتسلم دعوة للمشاركة في قمة ويفز 2025

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