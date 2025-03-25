آية سماحة: تعرضت للتحرش وأمي دايما كانت في ضهري

أكدت الفنانة آية سماحة، أن تحمل المسؤولية منذ الصغر يكون له تأثير قوي على شخصية الفتاة، موضحة أن الفتاة التي تعمل من عمر صغير تصبح أكثر إدراكًا لقيمة المال والاستقلالية، قائلة: "اللي بتشيل مسؤولية من صغرها بتعرف تجيب الفلوس وتكبرها.. ومش بتنتظر حد يصرف عليها".

وأوضحت آية سماحة، خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، أن العمل المبكر يعرض الفتاة لمواقف غير لطيفة، مشيرة إلى أنها واجهت العديد من السخافات، لكنها تعلمت كيف تضع حدودا للآخرين، قائلة: "قابلت كل المواقف اللي ممكن تتخيليها.. وعرفت إمتى أوقف أي حد عند حده".

وكشفت عن أصعب موقف تعرضت له، معترفة بجرأة أنها تعرضت للتحرش وهي طفلة في سن 11 أو 12 عامًا، لكنها واجهت الموقف بشجاعة بمساعدة والدتها، متابعة: "لما كنت بروح أحكي لمامتي، كانت بتعلمني إزاي أتصرف، وكانت دائمًا في ضهري.. بس كانت تخليني أنا اللي أواجه".

اختتمت أن هذه التجربة علمتها عدم الخوف من المواجهة وأخذ حقها بنفسها.