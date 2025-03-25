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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد إمام أمينا مساعدا لحزب الجبهة الوطنية بالقليوبية

مصطفى مجاهد
مصطفى مجاهد
محمد الشعراوي

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، الدفعة الثانية من تعيينات المحافظات، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم، وموافقة الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب.

وفي القليوبية، تم اختيار المهندس مصطفى مجاهد أمينًا للمحافظة، والمهندس فتحي دسوقي أمينًا للتنظيم، والدكتور محمد إمام أمينًا مساعدًا.

ويأتي اختيار إمام استنادًا إلى خبرته السياسية الواسعة، حيث سبق له أن شغل منصب الأمين العام لحزب الغد بالمحافظة، وكذلك الأمين العام لحزب مصر الحديثة، وله سجل حافل بالمواقف الوطنية المشهود لها.

وأكد إمام في بيان له، أن قيادات الحزب بالمحافظة ستباشر خلال الأيام المقبلة وضع خطة لتكثيف الأنشطة والفعاليات الحزبية، إلى جانب التنسيق لاختيار القيادات الحزبية في المدن والمراكز، بما يعزز من تواجد الحزب وتأثيره على المستوى المحلي.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية أثبت خلال الفترة الماضية فاعليته على الساحة السياسية، وحاز على اهتمام المواطنين، وطرح رؤى وحلول عملية للقضايا التي تهم الشارع المصري.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتفاعل لدعم الدولة وتعزيز المشاركة السياسية، كاشفا ان أمانة القليوبية ستعمل على توسيع قاعدة المشاركة الحزبية، واستقطاب الكوادر القادرة على المساهمة في تحقيق رؤية الحزب، مع التركيز على العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الأمانات المختلفة، لضمان تنفيذ الخطط بفاعلية وتعزيز دور الحزب في خدمة المجتمع.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية أمين عام حزب الجبهة الوطنية السيد القصير مصطفى مجاهد

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