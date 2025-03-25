موضة ربيع 2025.. استوحي إطلالتك في العيد بألوان الباستيل

مع حلول فصل الربيع الدافئ، تشهد الموضة تطورًا راقيًا.

يتميز الانتقال بين الفصول بأناقة سلسة تضفي على كل قطعة خفة وأناقة.

في مقابلة المصممة بهاونا راو قالت ربيع 2025 بطبقات فاخرة، حيث تتيح الأقمشة المريحة والأنيقة في آنٍ واحد انتقالات سلسة من الصباح البارد إلى المساء المشمس.

تحل ألوان الباستيل الناعمة محل درجات الألوان الشتوية الثقيلة، عاكسةً بذلك نضارة الموسم وشعورًا بالتجدد.

وأضافت: "تُركز مجموعة هذا الموسم على التنوع، حيث تُقدم قطعًا تتناسب بسلاسة مع مختلف المناسبات، مُضفيةً لمسةً من الرقي. ومع حلول فصل الربيع، تدعوكِ هذه المجموعة لاستقبال هذا الموسم بأناقة وراحة وجمال، مما يضمن أن كل قطعة لا تُخلّد اللحظة فحسب، بل تبقى خالدة لسنوات قادمة."

سيشهد موسم ربيع وصيف 2025 عودة قوية للأبيض والأسود - في إشارة إلى البساطة والأناقة الخالدة - يكملها اللون الأزرق المائي ودرجات البني الترابية التي تُضفي على المجموعات دفئًا وثباتًا. يعكس هذا التحول توجهًا أوسع نحو الموضة الواعية، حيث تكون اختيارات الألوان مقصودة بقدر الحرفية نفسها."

أبرزت قائلةً: "من أبرز التوجهات الصاعدة هذا الموسم صعود ملابس العمل العصرية - متعددة الاستخدامات، ومنظمة، وأنيقة دون عناء. ينجذب المستهلكون نحو الأساسيات الراقية التي تنتقل بسلاسة من البيئات المهنية إلى المناسبات الاجتماعية. توقعوا رؤية مزيج راقٍ من الخياطة الناعمة، والتصاميم العملية، والأقمشة التي تسمح بمرور الهواء، والتي تُولي الأولوية للراحة دون المساس بالأناقة. سواءً من خلال الملابس أحادية اللون أو الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة، يُعزز موسم ربيع وصيف 2025 الموضة كتعبير عن الهدف، والقدرة على التكيف، والأناقة العفوية."