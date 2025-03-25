مكونات بالمنزل.. أفضل ماسكات للبشرة قبل العيد

بعد صيام طويل، تحتاج بشرتكِ إلى عناية واهتمام إضافيين لاستعادة نضارتها وحيويتها.

عيد الفطر على الأبواب، وإذا كان هناك ما ننصحكِ به للعناية ببشرتكِ، فنحن نشارككِ.

أقنعة تساعد على تنظيف بشرتكِ بعمق

قناع المايونيز

نصف كوب صغير من المايونيز.

بياض بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

v 1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الخطوات:

امزجي المكونات جيدًا لمدة 3 دقائق.

ضعي القناع على وجهك لمدة 20-30 دقيقة تقريبًا.

نظفي وجهك بالماء البارد واستمتعي بوجه منتعش.

قناع الخميرة للوجه:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ

ملعقة كبيرة من العسل

الخطوات:

أذيبي الخميرة مع الحليب الدافئ ثم امزجيها مع العسل.

ضعي القناع واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.

قناع الطحينة للوجه

ملعقة كبيرة من الطحينة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

زيت اللوز الحلو

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة من النشا

حليب كامل الدسم

الخطوات:

اخلطي الطحينة وماء الورد معًا.

أضيفي 5 قطرات من زيت اللوز الحلو والليمون والنشا.

ابدئي بإضافة الحليب ببطء والخلط حتى يتحول إلى عجينة.

ضعي القناع واتركيه لمدة 10 دقائق.

م اغسليه بالماء الفاتر. قناع

زبدة الشيا المرطب للوجه

المكونات:

ملعقة كبيرة. زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة. زبدة الشيا

ملعقة كبيرة. جل الصبار

الخطوات:

امزجي جميع المكونات معًا جيدًا حتى يصبح القناع متجانسًا.

ضعي طبقة سميكة على الوجه واتركيها لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي بلطف بقطعة قماش موسلين دافئة للكشف عن بشرة ناعمة كالحرير ورطبة.

قناع الحليب والشوفان للوجه

المكونات:

v 2 ملعقة كبيرة. من دقيق الشوفان

v 2 ملعقة كبيرة. من الحليب الدافئ

v 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

الخطوات:

اطحني الشوفان حتى يتحول إلى مسحوق.

امزجيه مع الزبادي وزيت الزيتون.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

قناع العسل للوجه

المكونات:

3 ملاعق صغيرة من العسل (يفضل أن يكون خامًا)

1/3 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

الخطوات:

اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك.

اتركيها لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء.