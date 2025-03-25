لذيذ وصحي.. طريقة عمل الترمس المر

يعد الترمس إحدى وصفات العيد التي تقدم للتسلية، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الترمس البلدي المر.

المقادير

كيلو ترمس بلدي .

2 لتر ماء .

عصير ليمون .

ملح .

كمون .

شطه .

قشر الليمون المعصور .

طريقة التحضير :



طريقة تحضير الترمس المر أو البلدي تستغرق مدة أطول من الترمس الحلو او المستورد .

في البداية يجب نقع الترمس في كمية ماء كبيرة لمدة ثلاثة أيام .

يجب تغيير الماء كل يوم علي الترمس مرة أو مرتين حتي الانتهاء من مدة النقع .

بعد ذلك قومي بوضع الترمس في ماء مغلي في حلة كبيرة حتي تمام السلق .

في بولة كبيرة قومي بوضع عصير الليمون مع الكمون والملح والشطة حسب الرغبة وضعي عليهم كمية بسيطة من الماء وقلبيهم .

قومي بوضع الترمس في الخلطة التي قمنا بتحضيرها سوياً

أضيفي كمية كبيرة من الماء حتى يتم تغطية كل كمية الترمس .

ضعي قشر الليمون المعصور مع الخليط .

اتركي الترمس بالخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة لتحصلي على أفضل نتيجة .

