مصرع شخص وإصابة 8 فى حادث تصادم اتوبيس ركاب وشاحنة نقل بأسوان

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 8 أشخاص آخرين ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث تصادم

أسفرت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان، عن السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدي نتيجة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح.

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى امتداد الحريق في أسطوانات الغاز المجاورة لها.

أسفرت المعاينة عن أن الحريق نتج عن انفجار 3 أسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى “سعد الدين. ع. م” 41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.

وتجري أعمال التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية؛ لمنع اشتعال نيران الحريق مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد لقى شخصان مصرعهما ، وأصيب آخر نتيجة تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك أعلى كوبرى الخزان بمدينة أسوان، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية ، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .