قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
لتأخير ميزات الذكاء الاصطناعى.. دعوى قضائية ضد آبل بتهمة الدعاية المضللة
الاتحاد الافريقي يعرب عن دعمه للصومال في مواجهة الإرهاب وتنظيم انتخابات نزيهة
مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان
سوريا .. غارات جوية اسرائيلية على مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي
قبلي وبحري.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء
المرصد الأمريكي: زلزال عنيف بقوة 6.8 درجات قبالة نيوزيلندا
أونروا: 284 شهيدًا من موظفي الوكالة في غزة والمساعدات على وشك النفاد
انخفاض تدريجي.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
كريم حسن شحاتة: مدربون مقربون من والدي أنهوا مسيرتي الكروية
طاهر محمد طاهر في مران الأهلى استعدادا لمواجهة الهلال السوداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة 8.. الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس وشاحنة بأسوان

الصور الأولى لحادث التصادم باسوان
الصور الأولى لحادث التصادم باسوان
محمد عبد الفتاح

يستعرض موقع صدى البلد الصور الأولى لحادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البري، وهو ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين.

 وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس للركاب وشاحنة نقل ثقيل بطريق أسوان / أبو سمبل البرى مما أسفر عن مصرع شخص ، وإصابة 8 أشخاص آخرين.

 وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة .

حادث تصادم

أسفرت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان، عن السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بلدي نتيجة حدوث انفجار لأسطوانة غاز، وأسفر عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية، ولم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح. 

وترجع التفاصيل عندما تلقت وحدة الحماية المدنية بأسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز بلدي في قرية الحكمة بوادي النقرة، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما أدى إلى امتداد الحريق في أسطوانات الغاز المجاورة لها.

أسفرت المعاينة عن أن الحريق نتج عن انفجار 3 أسطوانات غاز داخل المخبز، وإصابة شخص يدعى “سعد الدين. ع. م” 41 سنة، وإصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو، لتلقي العلاج اللازم باعتبارها أقرب مكان للحريق.

وتجري أعمال التبريد بواسطة رجال الحماية المدنية؛ لمنع اشتعال نيران الحريق مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد لقى شخصان مصرعهما ، وأصيب آخر نتيجة تصادم بين سيارة نقل ومركبة توك توك أعلى كوبرى الخزان بمدينة أسوان، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة أسوان العمومية ، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

الهواتف المحمولة

قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

محمد رمضان وياسمين صبري

بديها فوق رأسها .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وياسمين صبري

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوع فقط.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟

ترشيحاتنا

محكمة - أرشيفية

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الظاهر

محكمة - أرشيفية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية خلية الماريوت

جثة - أرشيفية

دفن جثمان مهندس مساحة لقي مصرعه بحدائق حلوان

بالصور

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة
علامات ليلة القدر الصحيحة

طريقة عمل كحك العيد .. فيديو

طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد
طريقة عمل كحك العيد

فيديو

علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

الناس معرفتوش.. علي المصيلحي يروي قصته مع المــ.رض الشــ.رس

أحمد العوضي

إمبابة اتقلبت.. المعجبون حاصروا أحمد العوضي والأمن تدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

المزيد