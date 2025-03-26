صندوق تكافل الصحفيين يطالب الأعضاء المفصولين بسداد الأقساط لعودة عضويتهم

أعلن صندوق تكافل نقابة الصحفيين، فتح باب إعادة العضوية للمفصولين بشروط جديدة، إذ قال إنه على الزملاء أعضاء الصندوق الذين تم فصلهم بسبب عدم سدادهم الاشتراك لمدة أكثر من 6 أشهر وأقل من 60 شهرا ولديهم الرغبة في العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى سرعة سداد الاشتراكات المتأخرة.



وطالب صندوق التكافل بنقابة الصحفيين الزملاء المفصولين بسداد المتأخرات لعودتهم للصندوق .

وقال الصندوق، فى بيان، على الزملاء أعضاء الصندوق الذين تم فصلهم بسبب عدم سدادهم الإشتراك لمدة أكثر من 6 أشهر وأقل من 60 شهر ولديهم الرغبة فى العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى سرعة سداد الإشتراكات المتأخرة بالإضافة إلى الغرامة المترتبة على هذا التأخير فى موعد أقصاه 30 ابريل 2025وذلك بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه يجوز للأعضاء المفصولين العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى بشرط ألا تتجاوز المدة بين تاريخ الفصل وتاريخ الإعادة سنة واحدة.

وتابع: مع العلم بأنه سابقاً كان يجوز للعضو المفصول العودة لعضوية الصندوق مرة أخرى بشرط أن لا تتجاوز عدد الشهور المستحقة عليه 60 شهر وهذا ما تم تغييره بقرار الهيئة.

